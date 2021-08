Aeroporto de Heathrow com melhor mês desde o início da pandemia

O aeroporto de Heathrow, o maior a nível europeu, recebeu um pouco mais de 1,5 milhões de passageiros em Julho, tornando este mês o melhor em termos de tráfego desde que foi declarada a pandemia de covid-19, em Março de 2020. “O relaxamento das regras deu um impulso que era muito necessário ao sector das viagens do Reino Unido”, afirmou esta quarta-feira o aeroporto num comunicado.

A empresa aeroportuária destaca o forte crescimento dos passageiros norte-americanos, mercado fundamental para os britânicos e para o resto da Europa, mas recorda que ainda falta reciprocidade nas viagens do lado dos EUA – o que tem afectado negativamente companhias aérea de longo curso como a British Airways ou a TAP.

Apesar do tom optimista do comunicado, a empresa não deixa de realçar que o número de passageiros ainda está cerca de 80% abaixo dos níveis que se verificaram em Julho de 2019. E sublinha que o custo dos testes à covid-19 é uma barreira que deve ser removida.

Diferentes ritmos de retoma

Também esta quarta-feira, o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI, na sigla em inglês) deu nota de uma duplicação dos passageiros em Julho face a idêntico período do ano passado, com uma evolução de 57,4 milhões para 127,4 milhões. Mesmo assim, estes dados preliminares representam uma descida de 51% face a Julho de 2019.

O primeiro semestre deste ano foi pior do que o de 2020, uma vez que a pandemia foi declarada a meio de Março do ano passado, e com diferentes prestações conforme o país europeu (e a dimensão do seu mercado interno).

Assim, as piores prestações foram registadas na Irlanda e no Reino Unido, com -93,5% e -92,9%, respectivamente, devido às restrições impostas pelos governos, passando depois para -78,8% no caso de Espanha, até chegar aos -27,2% no caso da Rússia. Olivier Jankovec, director geral deste organismo a nível europeu, destaca que este ano já houve uma perda superior a mil milhões de passageiros nesta região e que, apesar dos sinais de retoma, “2021 não será certamente o ano da recuperação”.

Mais tráfego em Portugal

O Conselho Internacional de Aeroportos não divulgou informação sobre Portugal mas, de acordo com os dados mais recentes da ANAC, o regulador da aviação civil, no primeiro semestre foram transportados 4,7 milhões de passageiros (dados provisórios), o que compara com os nove milhões registados em idêntico período do ano passado.

Olhando apenas para Junho, e para os dois principais aeroportos, Lisboa recebeu 857,5 mil passageiros, o que representa mais 454% face a Junho de 2020 mas menos 52% face ao mesmo mês de 2019. Já o Porto recebeu 443,4 mil passageiros, mais 488% face a Junho de 2020 e menos 47% quando comparado com o mesmo mês de 2019.

No mês em análise, a TAP transportou 424,8 mil passageiros (+1597% face a Junho de 2020 e -73% face a Junho de 2019), seguindo-se a Ryanair com 392,8 mil passageiros (+1107% e -60%, respectivamente). Entre outros factores, a transportadora aérea portuguesa está a ressentir-se da falta de reciprocidade dos EUA mas também da falta da normalização dos voos de e para o Brasil.