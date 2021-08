Boas notícias para questionar o conformismo

Não há outra forma de o dizer: as últimas notícias sobre o estado da economia e o mercado de emprego são francamente boas. No segundo trimestre, ainda com as sequelas do brutal confinamento de Janeiro a marcar a conjuntura e a confiança das pessoas e dos empresários, a economia registou um crescimento de 4,9% em cadeia e de 15,5% em comparação com o trimestre homólogo de 2020. E, a acompanhar o aquecimento económico, também o mercado do emprego revelou uma excelente notícia, com o número de portugueses a trabalhar acima dos valores registados antes da pandemia – em concreto, entre Abril e Junho havia mais 36 mil portugueses com emprego do que nos mesmos meses de 2019.