Messi admite que foi difícil sair do Barcelona, mas só pensa em ganhar no PSG

Já era noite quando ontem o Paris Saint-Germain confirmou oficialmente Lionel Messi como reforço para as próximas duas temporadas e na manhã desta quarta-feira as camisolas com o número 30, do argentino de 34 anos, já estavam esgotadas na loja online do clube, segundo avançou o jornal francês “Le Parisien”.

Três horas antes da conferência de imprensa de apresentação marcada pelo clube francês (10h em Lisboa) já havia muitos adeptos do PSG em frente ao estádio Parc des Princes. Foram várias centenas de pessoas que esperaram pela chegada de Messi.

Na conferência, que começou com alguns minutos de atraso, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, foi o primeiro a fazer umas declarações iniciais dizendo que este era um momento histórico e único para o clube. “O Leo transformou o futebol em magia”, disse.

Questionado sobre como se sentia, Lionel Messi começou por dizer que a saída do Barcelona “foi muito difícil”. “É difícil imaginar uma mudança depois de tanto tempo, mas a felicidade à chegada a Paris é enorme. Tenho muita vontade em continuar a ganhar no PSG”, referiu.

Plusieurs centaines de supporters présents devant le Parc des Princes avant la conférence de presse de #Messi #PSG pic.twitter.com/4hTmx344DD — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 11, 2021

O argentino de 34 anos admitiu que ainda não tem uma data específica para começar a jogar. “Não sei, para ser honesto, quando posso começar. Acabei de voltar de férias. Vou precisar de alguma preparação. Espero que seja o mais rápido possível porque quero muito jogar. Mas não tenho uma data específica”.

Messi quer vencer a Champions

Para o seis vezes bola de ouro, é “uma loucura poder partilhar o meu dia-a-dia com este plantel. Há contratações espectaculares além das que já havia. Vou treinar com os melhores e isso é lindo”, sublinhou.

?? Lionel Messi : « Je viens avec beaucoup d'enthousiasme pour tenter de remporter une nouvelle @ChampionsLeague. »#PSGxMESSIhttps://t.co/VQ4wiw2YlT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

O avançado argentino demonstrou vontade em voltar a vencer mais uma liga dos campeões, não esquecendo que “é uma competição difícil”, em que é “preciso estarmos unidos e fortes”.

“Acho que estou a chegar a uma equipa de sucesso. Posso ajudar, tentando dar o meu máximo. O meu sonho é erguer mais uma vez o troféu da Liga dos Campeões”, disse Messi, frisando que “nem sempre as melhores equipas vencem no final”.

No dia de ontem, Neymar foi dos primeiros a mostrar-se feliz por por voltar a jogar com Messi, e o argentino de 34 anos confidenciou também que está entusiasmado por jogar novamente com o seu antigo companheiro de equipa no Barcelona. “Conhecemo-nos bem. Temos os mesmos objectivos”.

Com mais de 37 títulos conquistados pelo Barcelona e outros tantos no âmbito individual, Lionel Messi garantiu que continua com o mesmo entusiasmo com que começou a jogar em criança.

“Obviamente, mudei muito desde o início da minha carreira. Tenho mais experiência, mais vida. Bom ou mau, como desportista ou como pessoa. Mas tenho o mesmo entusiasmo de criança: gosto de jogar, de vencer. Vou dar tudo para conseguir isso”.