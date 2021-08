Devolução das camisolas de Messi geram perda de milhões de euros

A “marca Messi” vende como ninguém - exemplo disso foi a camisola do argentino de 34 anos, agora jogador do Paris Saint-Germain, ter esgotado poucas horas depois de estar disponível na loja online do clube. Na manhã desta quarta-feira, ainda antes da apresentação oficial do jogador de 34 anos, já se formava uma fila na loja oficial do estádio Parc des Princes.

E esta máxima também pode ser utilizada no sentido contrário: quando Lionel Messi sai, o “estrondo” também é grande.

Com a oficialização da contratação do avançado argentino pelo PSG, o seu antigo clube, o Barcelona, retirou as camisolas número 10 da época 2021/2022 de todas as lojas oficiais, ficando agora a Nike responsável pelo destino que lhes irá dar.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, “a quantidade de camisolas do seis vezes bola de ouro que terão de ser devolvidas não será especialmente significativa, porque o nome e o número são geralmente carimbados nas próprias lojas”.

Ao mesmo jornal, os responsáveis pelas lojas do clube catalão asseguraram também que todas as camisolas de Messi da época passada foram vendidas. Desta forma, apenas as que já foram personalizadas com o número e nome do internacional argentino é que terão de ser devolvidas à Nike.

8 em cada 10 camisolas vendidas eram de Messi

Ainda assim, até ao momento, 8 em cada 10 das camisolas do Barcelona que foram vendidas eram referentes a Messi, ou seja, 80% das vendas, “o que significava uma receita de 20 a 30 milhões por temporada para o clube”, avança o jornal “Marca”.

Quer isto dizer que, a saída de Messi, vai significar uma queda nas vendas, ou seja, nas receitas do clube espanhol.

A aposta agora recaiu sobre Memphis Depay que “poderá vender 5 em cada 10 camisolas e assim evitar que a quebra nas vendas vá além de 30% no curto prazo”, explicou Marc Ciria, especialista em economia do Barcelona, em declarações à agência EFE.