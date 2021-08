Chelsea precisou dos penáltis para conquistar a Supertaça europeia

Pela segunda vez na sua história o Chelsea conquistou a Supertaça europeia, ao vencer nesta quarta-feira o Villarreal, por 6-5, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a um golo no tempo regulamentar e que não sofreu alterações no prolongamento.

Em Belfast, Hakim Ziyech (27 minutos) colocou os campeões europeus em vantagem, antes de Gerard Moreno (73’) empatar para os vencedores da Liga Europa, que depois acabaram por desperdiçar dois de sete penáltis, mais um do que o Chelsea.

Os “blues” voltaram a vencer o troféu, repetindo o feito de 1998, quando derrotaram o Real Madrid, por 1-0.

Uma das figuras da partida foi o guarda-redes Kepa Arrizabalaga, que defendeu dois penáltis e que só entrou em campo no derradeiro minuto do prolongamento, substituindo Edouard Mendy, precisamente com a missão de parar os remates dos homens do Villarreal. Sim, Kepa, o mesmo guarda-redes que se recusou a sair da memorável final da Taça da Liga inglesa e que o Chelsea perdeu... nas grandes penalidades perante o Manchester City, em 2019.

Antes, o jogo teve duas partes distintas. Os primeiros 45 minutos, foram de maior domínio do Chelsea, levando a que a formação londrina se colocasse em vantagem após uma transição rápida, curiosamente, a forma como o Villarreal procurava responder ao maior domínio territorial dos londrinos neste período.

Mas pouco antes da primeira meia-hora de jogo, Havertz foi lançado em profundidade por Alonso e cruzou rasteiro na perfeição, tornando fácil a finalização de Ziyech.

A partir desse momento o Villarreal reagiu e deu muito trabalho à defesa do Chelsea. Por duas vezes acertou nos ferros da baliza à guarda de Mendy e Moreno foi o denominador comum nessas jogadas. Só por isso, o avançado merecia o golo, que acabou por surgir quando a partida se aproximava do seu último quarto de hora, depois de um excelente trabalho de Boulaye Dia, concluído pelo espanhol — foi o oitavo remate certeiro de Gerard Moreno nos últimos nove jogos europeus pelo Villarreal.

Com a vitória em perigo, o Chelsea voltou a tentar pegar nas rédeas do jogo, mas já não encontrou as mesmas facilidades do primeiro tempo e nos minutos que faltavam até o cronómetro chegar aos 90’, bem como durante todo o prolongamento, o melhor que os “blues” conseguiram foi uma boa ocasião desperdiçada por Mason Mount.

Seguiram-se os penáltis, onde Kepa se redimiu de um dos seus momentos mais negros com a camisola do Chelsea.