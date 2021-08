Séries Sem Fim: A febre de Midsomer Murders e os seus delírios

Ah, o campo inglês. Ovelhas, campos verdejantes, casas pitorescas, parkas e galochas. E homicídios. Muitos homicídios. Os Midsomer Murders transformam as pequenas aldeias de um condado ficcional no Reino Unido em verdadeiras colmeias de crime desde 1997, sendo sempre das séries mais vistas do canal Fox Crime em Portugal e da ITV que a viu nascer no país de origem. Só neste mês de Agosto passam 87 episódios da série na televisão portuguesa. A forma como retrata o crime violento em aldeolas tão telúricas quanto mortais está aconchegada em humor negro e encontrou casa na salinha almofadada das mentes dos espectadores reservada à televisão de conforto.