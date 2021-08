Quarta, na TV: a última aventura de Indiana Jones e um Último Tango em Halifax, enquanto a Marvel pergunta E Se…?

CINEMA

Indiana Jones e a Grande Cruzada

Fox Movies, 21h15

Esta é a terceira e última aventura de Indiana Jones que evoluiu da inocência (Os Salteadores das Arca Perdida) e do cinismo (Indiana Jones e o Templo Perdido) para a pacificação da maturidade. Em Indiana Jones e a Grande Cruzada, Indy está de volta para combater os nazis, que tentam encontrar o Cálice Sagrado, e conta com a ajuda do pai (Sean Connery). Este é o filme onde se revela como é que Indy arranjou o seu característico chapéu, a cicatriz no queixo e a sua alcunha, num prólogo onde River Phoenix interpreta um Indiana Jones ainda jovem. Das três nomeações para os Óscares de 1990, Indiana Jones e a Grande Cruzada ganhou o de Melhores Efeitos Sonoros (Ben Burtt e Richard Hymns).

O Dia em que Ele Chega

TVCine Edition, 22h

Penúltimo filme de uma programação de quatro dias com filmes realizados por Hong Sang-soo. Seongjun, realizador em sabática, chega a Seoul para visitar um amigo, mas o amigo não lhe atende as chamadas. Vagueia pela cidade, vai a um bar onde a dona é estranhamente parecida com a sua ex-namorada, encontra uma actriz, conhece alguns estudantes de cinema, encontra o amigo. Repetem-se personagens, situações, locais. Seongjun pode ter passado vários dias em Seoul ou talvez continue a ser o seu primeiro dia na cidade. De qualquer forma, não tem outra alternativa senão enfrentar o “presente”.

SÉRIES

Último Tango em Halifax

RTP2, 22h01

Estreia desta série britânica da BBC que se centra nos personagens de Alan e Celia. Uma comédia dramática, Último Tango em Halifax é sobre o poder duradouro do amor. Duas pessoas que estiveram apaixonadas uma pela outra na infância, encontram-se 60 anos mais tarde. Agora viúvos, nos seus 70 anos de idade, voltam a sentir a mesma chama do amor. Mas a história das suas vidas é bagagem que trazem consigo para a relação, especialmente por ambos terem filhas crescidas: Caroline, uma professora que tenta criar os filhos e ignorar as infidelidades do marido, e Gillian, que explora, com dificuldade, uma quinta.

E Se…?

Disney+, streaming

A primeira série de animação dos estúdios da Marvel chega para reimaginar os eventos passados no seu Universo Cinematográfico. Se se lembram do que aconteceu no primeiro filme do Homem de Ferro ou do Capitão América, esta série vem baralhar as cartas e transformar o jogo, com diferentes heróis a participar em histórias bem distintas do que aquelas que conhecemos. Há ainda um elenco de vozes — que conta com Jeffrey Wright, Chadwick Boseman, Hayley Atwell, Angela Bassett, Paul Bettany, Josh Brolin, Michael Douglas, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e muitos outros — que inclui vários actores dos filmes que repetem os seus papéis e outros a inaugurar a sua entrada neste mundo de super-heróis. A série é realizada por Bryan Andrews e tem Ashley Bradley como argumentista principal.

DOCUMENTÁRIO

​​M.C. Escher – Viagem até ao Infinito

RTP2, 23h35

Um documentário sobre o artista gráfico holandês M.C. Escher (1898-1972) — fonte de inspiração para banda desenhada, filmes ou anúncios — que se apoia num manancial de material, incluindo cartas, notas, diários e palestras que escreveu durante a sua vida. Através das suas próprias palavras, descobrimos as suas opiniões e medos e é analisado o seu legado, com a ajuda de dois dos seus filhos, George e Jan.

DESPORTO

Futebol: Supertaça Europeia

TVI, 19h50

Chelsea e Villarreal defrontam-se no estádio de Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte, naquela que será a 46ª edição da Supertaça Europeia. O jogo junta os vencedores das duas competições mais importantes da Europa (UEFA Champions League e UEFA Europa League, respectivamente).

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista Maria Cavaco Silva, naquele que será também um passeio pelas memórias da antiga primeira-dama. Mas, para além dos anos passados em São Bento e em Belém, também haverá disponibilidade para comentar política actual.