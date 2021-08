Temperaturas acima dos 40 graus nos próximos dias. “Primeira onda de calor do ano” traz noites tropicais

Devido a uma possível onda de calor, altas temperaturas podem estender-se até à próxima segunda-feira nas regiões do interior e do Algarve. A região norte não serão tão afectados por esta massa de ar quente.

A primeira onda de calor do ano chegou e os termómetros vão passar os 40 graus em algumas regiões de Portugal. Serão vários dias de calor intenso e noites tropicais, a rondar os 20 graus.

A definição de onda de calor, como explica Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ao PÚBLICO, “são seis dias consecutivos com temperaturas cinco graus acima do que é normal. E, nos próximos dias, certas regiões e localidades de Portugal vão passar por uma”.

“O calor que vamos sentir nos próximos dias deve-se à posição dos centros altos de acção. Vamos ter uma zona anticiclónica em altitude, um vale depressionário à superfície, e a massa de ar quente oriunda do Norte de África entra em circulação desde centro de acção e transporta o calor até à Península Ibérica”, diz a especialista. Isto traduz-se em temperaturas altas, céu limpo e vento fraco.

“A partir do dia 13 de Agosto, muitos locais do interior norte e centro e do Alentejo poderão ter temperaturas superiores a 40 graus. Estas temperaturas podem estender-se até ao dia 14 ou até dia 15”, analisa Patrícia Gomes. As regiões norte e o litoral do país não serão tão afectados por esta massa de ar quente.

Lisboa vai registar 36 graus na sexta e no sábado e 34 graus no domingo. Já o Porto ronda os 25 e os 26 graus durante este período. Braga vai chegar aos 35 graus na sexta-feira e 36 no sábado. Beja atingirá os 42 graus e Évora os 43 graus. A região do Algarve terá temperaturas semelhantes às registadas no Alentejo.

Esta terça-feira já foi emitido um alerta para as regiões que serão mais afectadas, nomadamente, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, portanto os distritos do interior norte e centro e do Alentejo.

“O aviso prolonga-se até ao dia 13, uma vez que o software só permite analisar nas próximas 72 horas. É muito provável que tenham [estas regiões] uma onda de calor e que o aviso se prolongue até ao dia 14 de Agosto, em alguns casos até dia 15”, explica a metrologista. Os distritos do litoral deverão iniciar o seu aviso, sexta-feira, por isso, existe um desfasamento de dois dias em relação ao interior.

Apesar de só se conseguir dizer que certa região enfrentou uma onda de calor depois de esta ter passado, “neste momento tudo aponta para que alguns locais do interior norte e centro e Alentejo possam entrar na primeira onda de calor a partir de amanhã [dia 11 de Agosto] e que se prolongue até dia 16”.

Não é só durante o dia que as temperaturas vão aumentar. “Esta noite já se esperam temperaturas quentes, a rondar os 20 graus, no Algarve. Ao longo da semana, as temperaturas quentes da noite acabam por se estender ao Alentejo e à zona centro. Até dia 14, as temperaturas vão estender-se ao resto do país”.

No entanto, o litoral não terá noites tão quentes. “As temperaturas irão rondar os 14 e os 18 graus. Comparando com as regiões do Algarve e do interior, o litoral vai ter noites mais frescas”.

Esta onda de calor é normal para a época do ano em que estamos. “Não são nada de anormal estas temperaturas. O verão tem estado com temperaturas bastante amenas, ainda não houve um onda de calor: houve uma situação em Julho de 3 ou 4 dias. Em princípio esta será a primeira onda de calor do ano”, diz Patrícia Gomes.