Salinas e aves: há um guia para que esta relação seja ainda mais feliz

A ave saltita num dos caminhos entre os tanques das Salinas do Brito, em Alcochete. Abre a cauda e balouça-se, como se dançasse, com movimentos que parecem querer chamar a atenção. E o objectivo é mesmo esse, explica o biólogo e investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro, Afonso Rocha. “Deve ter um ninho na direcção oposta e está a fazer isto para que o sigamos, desviando-nos do local onde estão as crias”, disse.