Mulher suspeita de ter vandalizado Padrão dos Descobrimentos

Terá sido uma cidadã estrangeira, que já praticou actos do mesmo género noutros locais, quem vandalizou o Padrão dos Descobrimentos, anunciou a Polícia Judiciária em comunicado. A suspeita abandonou entretanto Portugal.

O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado este domingo com graffiti numa das fachadas laterais do monumento. Entretanto limpa pela Câmara de Lisboa, a inscrição tinha uma extensão de cerca de 20 metros e estava escrita em inglês: “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”, o que, numa tradução livre e sem erros ortográficos, pode ser qualquer coisa como como “Navegando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”.

“Até ao momento, foi identificada como suspeita da prática dos factos uma cidadã estrangeira, que já terá praticado actos da mesma natureza similar noutros locais e que, entretanto, se ausentou do território nacional”, refere a nota informativa da Judiciária, explicando que as diligências investigatórias e periciais ficaram a cargo da sua Directoria de Lisboa e Vale do Tejo e do Laboratório de Polícia Científica.

Os investigadores recusam-se a adiantar mais detalhes sobre a autora do graffiti, Porém, segundo a edição do jornal i desta terça-feira tratar-se-á de uma jovem francesa estudante de arte, que partilhou nas redes sociais um vídeo da mensagem grafitada acompanhado das frases “It’s a wrap. Bye Lisboa” (É o fim. Adeus Lisboa). A publicação terá sido feita numa conta com o nome de utilizador l.i.a.