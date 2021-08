Covid-19 em Portugal: 17 mortes, 2232 novos casos e mais de 3 mil recuperados

Portugal registou, esta segunda-feira, 17 mortes e 2232 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). No total, desde o início da pandemia já foram reportados 990.293 casos de covid-19 e 17.502 óbitos associados à doença.

Há, actualmente, 829 pessoas internadas com covid-19, menos 28 do que no balanço anterior. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) contam-se agora 186 pessoas hospitalizadas (menos três).

Há ainda a reportar mais 3705 casos de recuperação, num total de 929.547 desde o início da pandemia, e menos 1490 casos activos, o que significa que 43.244 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora menos 2244 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 60.171.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9192 são homens e 8310 são mulheres. Das 17.502 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.445 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,3%. Das 17 mortes contabilizadas esta segunda-feira, nove foram registadas em pessoas acima dos 80 anos, sete em cidadãos entre os 70 e os 79 anos e uma num homem que tinha entre 60 e 69 anos.

A maior parte dos casos desta segunda-feira foi registada no Norte (794 novas infecções ou 35,5%) e, depois, em Lisboa e Vale do Tejo (747 novos casos, ou 33,4%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 386.820 casos confirmados e 7487 óbitos (mais 13). O Norte é a segunda: são 382.656 os registos de infecção e 5458 mortes por covid-19 — mais duas. O Centro contabiliza 132.162 infecções (307 novas) e 3056 mortes (zero em 24 horas). O Alentejo totaliza 34.749 casos (85 novos) e 990 mortes (duas em 24 horas). No Algarve, há 35.027 casos de infecção (mais 207) e 401 óbitos (nenhum em 24 horas). A Madeira regista 10.918 casos de infecção (29 novos) e 72 mortes (nenhuma desde a última actualização). Já os Açores somam 7961 casos (mais 63) e 38 mortes (nenhuma em 24 horas).

Os indicadores que até aqui compunham a matriz de risco que guiava o desconfinamento (o índice de transmissibilidade e a incidência) vão deixar de ser utilizados para esse fim, mas continuarão a ser monitorizados e actualizados nos boletins da DGS às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo a actualização de segunda-feira, o índice de transmissibilidade – também designado por R(t) –, subiu e situa-se nos 0,93 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Na sexta-feira, o R(t) fixava-se em 0,92 em todo o território continental e insular.

Já a incidência desceu e está agora em 336,1 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, valor que sobe para os 341,4 casos se apenas considerado o território continental. Na sexta-feira a incidência era de 362,7 casos no território nacional e 369,2 casos em Portugal continental.