Covid-19: 62% da população portuguesa já tem vacinação completa

Havia nesta terça-feira 6.403.987 pessoas com a vacinação completa contra a covid-19, o que significa que 62% da população portuguesa já se encontra completamente imunizada com as duas doses da vacina (ou uma, no caso da vacina da Janssen). Segundo o mais recente relatório de vacinação divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), Portugal já administrou pelo menos uma dose a 7.330.505 pessoas, o equivalente a 71% da população portuguesa vacinável.

A vacinação das camadas mais jovens continua a ganhar terreno, especialmente no grupo etário dos 18 aos 24 anos, depois de o auto-agendamento da vacina ter ficado disponível para os maiores de 18 anos no dia 28 de Julho. Na última semana registou-se um aumento de 14 pontos percentuais na taxa de população desta faixa etária vacinada com pelo menos uma dose. Há, então, 263.596 jovens entre os 18 e os 24 anos com pelo menos uma dose da vacina (34%), e 149.707 completamente imunizados (19%).

Há neste momento 2.083.342 pessoas com idade compreendida entre os 25 e os 49 anos completamente imunizadas, ou seja, 63% desta faixa etária — trata-se de um aumento de 13 pontos percentuais em relação à semana anterior. Ainda nesta faixa etária, 79% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina (2.644.736 pessoas). Na segunda-feira, a modalidade de “Casa Aberta” ficou disponível para os maiores de 25 anos que ainda não tenham recebido nenhuma dose, nem tenham estado infectados nos últimos seis meses.

No grupo seguinte, dos 50 aos 64 anos, 89% das pessoas já têm o esquema vacinal completo, e 95% tomaram pelo menos uma dose. Já no grupo que abrange as pessoas com idade entre os 65 e os 79 anos, 99% dos indivíduos receberam uma dose da vacina e 97% estão completamente inoculados. Na faixa etária de 80 ou mais anos — aquela com a vacinação mais avançada — 99% já recebeu pelo menos uma dose e 96% tem a vacinação completa.

Na faixa etária dos zero aos 17 anos, 10.178 crianças e jovens receberam pelo menos uma dose (1%), e 3273 têm a vacinação completa (0%). Sem avançar uma data, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomendou, nesta terça-feira, a vacinação contra a covid-19 de todos os jovens dos 12 aos 15 anos de idade. O universo de adolescentes entre os 12 e os 15 anos elegíveis para a vacinação é de cerca de 400 mil, confirmou Graça Freitas. Mas notou que “algumas já terão tido imunidade pela doença”. Os menores de 16 anos devem ser acompanhados por um tutor legal para receberem a vacina.

Existem, ainda, 793 pessoas vacinas com dose em fase de registo, mais 54 que na semana anterior. Das 14.398.170 doses recebidas até ao momento, 13.236.664 já foram distribuídas pela população, correspondendo a cerca de 91,9% das doses.

O Norte foi a região que inoculou mais vacinas na última semana (231.106), com um total de 62% da população completamente imunizada e 72% com pelo menos uma dose da vacina. Contudo, o Alentejo continua a ser a região do país com a maior cobertura vacinal: 66% com a vacinação completa e 72% com pelo menos uma dose da vacina.

No Centro 65% das pessoas estão totalmente imunizadas. Seguem-se o Algarve (63%) e Lisboa e Vale do Tejo (61%). A Região Autónoma dos Açores já tem 60% da população completamente vacinada e a Madeira 61%.