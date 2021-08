“Casa aberta” para vacinação contra covid-19 está disponível para pessoas a partir dos 18 anos

A modalidade de vacinação em “casa aberta” já está disponível para os maiores de 18 anos mas as pessoas têm agora que tirar uma senha digital para evitar filas de espera.

Esta modalidade destina-se a pessoas que ainda não tenham agendado a vacinação contra a covid-19 e que não tenham sido infectadas com o novo coronavírus nos últimos seis meses. Para tirar senha é preciso ir ao portal criado para o efeito e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um centro de vacinação localizado no concelho onde reside.

A “casa aberta” ficou disponível para todos os adultos na sequência da decisão esta terça-feira anunciada pela Direcção-Geral da Saúde “de vacinar universalmente jovens entre os 12 e os 15 anos e da chegada de um reforço de vacinas ao país, em resultado das recentes negociações do Estado português com alguns países europeus”, explica a task force que coordena o plano de vacinação contra a covid-19, em nota à imprensa.

“O número de senhas disponíveis está condicionada à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação”, acrescenta a task force.

Ao pedir a senha digital, o utente deve consultar antes o portal da afluência e verificar se o centro de vacinação pretendido tem semáforo verde (sem espera). Depois de preencher e submeter o formulário, deverá receber a senha digital com um número e a hora prevista. As segundas doses serão sempre administradas no local onde o utente recebeu a primeira dose. Os horários de funcionamento da “casa aberta” podem ser consultados no portal.