Orçamentos participativos chegam aos bairros sociais para mudar a dinâmica da comunidade

Em Quarteira, há três bairros que estão a desconstruir estigmas em torno de comunidades de habitação social e da sua relação com as políticas públicas e poder local. O segredo está num projecto pioneiro de Orçamentos Participativos pensados e construídos para comunidades e moradores de bairros sociais― que na esmagadora maioria das vezes se encontram subrepresentados neste tipo de iniciativas, em que são os cidadãos a eleger o destino de verbas que lhes são disponibilizadas. Quem o nota é Nelson Dias, consultor do Banco Mundial para a execução dos OP e membro da associação Oficina, responsável pela iniciativa pioneira.