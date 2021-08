Daniel Adrião queria novo adiamento do congresso do PS, mas César não cedeu

Daniel Adrião, candidato a secretário-geral do PS derrotado nas eleições socialistas de Junho deste ano, defende novo adiamento do XXIII Congresso Nacional do partido, marcado para os dias 28 e 29 deste mês, em Portimão, por entender que Portugal ainda não vive uma situação tranquila relativamente à pandemia da covid-19. O presidente do PS, Carlos César, já garantiu que a reunião magna terá lugar na data prevista.