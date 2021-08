Chega-Vila Real teme que Ventura seja envenenado se tomar vacina contra a covid-19

Desde segunda-feira que o Facebook da distrital do Chega de Vila Real apresenta uma justificação para o facto de o líder de partido, que está com covid-19, não ter tomado a vacina: provavelmente seria envenenado “por funcionários do Governo socialista”.

“Dizem que ele não tomou a vacina. Não o podemos criticar. Duvidam que se o André chegasse ao centro de vacinação cheio de funcionários do Governo socialista do António Costa não lhe iam tentar injectar veneno mal percebessem que era ele? Todo o cuidado é pouco e recomendo aos militantes do Chega que não se identifiquem como tal quando vão tomar a vacina. Incomodamos muita gente e vão fazer de tudo para nos parar. Tomem cautela”, é escrito no Facebook.

André Ventura, que está a cumprir um período de quarentena por estar contaminado com o vírus da covid-19, justificou a não tomada da vacina por “decisão pessoal”.

No mesmo texto, a distrital de Vila Real sugere mais ainda, diz que a Covid “foi criada na China” e deixa uma mensagem de esperança para o líder do partido: “A Nossa Senhora de Fátima está com ele e não vai permitir que um dos seus escolhidos sucumba a uma doença criada na China. (…) O André já nos enviou uma mensagem de Whatsapp a garantir que está tudo bem e que tem passado o dia a rezar pelo bem do país e a ler textos na Internet.”

Em declarações ao Observador, André Ventura explicou assim o facto de ainda não ter tomado a vacina, apesar de, com 38 anos, já poder ter a vacinação completa. “Não tem a ver com ideologia nem nada. Não é uma questão de ser estruturalmente contra as vacinas por uma ou outra razão. Quero ter mais elementos científicos sobre a vacina, como pessoa responsável. Sei que para outros é suficiente o que existe, mas eu quero ter mais informação sobre a vacina e acho que estou no meu direito”, argumentou o líder do Chega.

André Ventura assumiu que há dirigentes no partido antivacinas, que já tomaram a decisão de não se vacinar, e que o Chega tem “uma franja do eleitorado muito antivacinas e muito forte contra o processo de vacinação”. Uma vacinação que, na opinião do próprio André Ventura, começa a tornar-se, na prática, obrigatória, por força do certificado digital do qual depende o acesso a vários serviços.