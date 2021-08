Campanhas de Moedas e Feliz são as mais caras destas autárquicas

A cerca de um mês do arranque da campanha eleitoral das eleições autárquicas já é possível saber quais as candidaturas que implicarão mais despesas. As estimativas são feitas pelos próprios e já foram disponibilizadas na página da Internet da Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos. As contas apresentadas pelos partidos a título individual variam consoante o número de coligações em que cada partido concorre, mas as apostas são claras: Lisboa e Porto são, sem surpresa, as duas cidades onde os recursos se concentram.