O diário do confinamento dos Birds Are Indie já foi uma exposição e agora é um livro

Entre Maio e Julho, as ilustrações que Joana Corker fez para documentar o seu primeiro confinamento ocuparam a Casa da Esquina, em Coimbra, no âmbito da exposição A Volta à Quarentena em 80 Dias . O último dia da mostra ficou marcado pelo lançamento do livro com o mesmo nome, que compila todos os desenhos.

Joana Corker, designer independente e multi-instrumentista dos Birds Are Indie, banda de Coimbra que formou em 2010 com o seu companheiro, Ricardo Jerónimo, não sabia quem teria interesse em ver as suas ilustrações quando o P3 começou a publicar o diário gráfico do seu confinamento. Durante 80 dias, entre 13 de Março e 31 de Maio do ano passado, a artista desenhou, num par de cadernos A6, as videochamadas que teve por Skype e WhatsApp com os pais e sogros — substitutos agridoces dos então impossíveis jantares em família —, as aulas de ginástica que fez na sala de estar, as tardes de domingo chuvosas e molengas em que não fez absolutamente nada, os passeios higiénicos dados para não perder a cabeça... Todas as trivialidades que, no primeiro semestre de 2020, se tornaram descritores de toda uma experiência pandémica.