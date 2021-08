Com pouco se faz “poesia”, como provam as melhores fotos minimalistas do ano

A beleza pode encontrar-se nos lugares mais simples: numa piscina pública ou numa esquina onde alguém fuma um cigarro. Este concurso mostra que os melhores jogos de luz, cor e simetria podem aparecer como um acaso no quotidiano, e qualquer pessoa pode capturá-los. Tiradas por fotógrafos profissionais e amadores, estas são as melhores fotografias minimalistas de 2021.

Na terceira edição dos Minimalist Photography Awards, a organização do concurso recebeu mais de 3700 fotografias de 39 países. O objectivo é reconhecer, premiar e expor os trabalhos de amantes de fotografia de todo o mundo, com uma atenção particular à fotografia minimalista, onde menos é sempre mais.

“A qualidade desta competição reside na diversidade de imagens submetidas”, defende Mick Moore, director artístico do British Journal of Photography e membro do júri do concurso. “No âmbito dos Minimalist Photography Awards estão presentes um conjunto de artistas que se recusam a ser esmagados pelo 'ruído visual' que os rodeia e, em vez disso, encontram momentos de poesia, ordem e beleza que dão força ao concurso.”

Com a série On Route, o australiano Allen Koppe venceu o título de melhor fotógrafo minimalista do ano e um prémio de 1700 euros. Em 2022, qualquer pessoa com mais de 18 anos poderá voltar a concorrer, enviando as suas fotografias para a associação sem fins lucrativos Minimalist Photography Awards.