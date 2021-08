O estranho caso das pessoas escanifobéticas

Todos conhecemos pessoas estranhas e inconstantes. No trabalho, por exemplo, há por vezes aquele colega que tanto entra no escritório às 9h, eufórico como se tivesse ganho o Euromilhões, e estamos apenas a meio da semana de trabalho sem nada de relevante para fazer, ou então chega atrasado, lá para o meio do turno, com uma expressão tão pesada e carrancuda, apenas compreensível no caso da perda de algum parente, e não tem nenhuma justificação para o atraso nem para o luto fictício. Mas se num ambiente profissional se torna difícil lidar com pessoas que flutuam no humor tal qual uma barca à deriva em marés contrárias, imaginem o que é ter em casa um exemplar humano desta espécie.