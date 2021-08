Anticorpos pós-vacinação

A comunicação social deu particular destaque ao estudo do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) relativo ao nível de anticorpos após a vacinação. No entanto, a notícia omite qual a vacina administrada aos testados e quais os anticorpos que foram titulados no estudo. A coordenadora do estudo diz sentir-se triste com os resultados que mostram uma queda a pique dos anticorpos após vacinação, mas na realidade estes resultados vêm na linha de outros estudos sobre este assunto, nomeadamente o estudo publicado na The Lancet a 31 de Julho por investigadores do University College London. Esse estudo, em que foram medidos os níveis de anticorpos S (proteína spike) e N (proteína núcleocapsídeo) mostrou um maior teor de anticorpos para os vacinados com a Pfizer em relação aos vacinados com a AstraZeneca. Parece-me também um pouco abusivo da parte da coordenadora do estudo do CHUC estar a aconselhar a terceira dose, parecendo ignorar o papel imunitário contra a covid conferido pelas “células da memória” B e T.

O certo é que esta notícia está a ser papagueada pelos anti-vacinas para passar a mensagem que as vacinas não servem para nada e que as farmacêuticas o que querem é vender doses adicionais.

Pedro Abreu, Lisboa

Um caso para reflectir

“Na escola do meu filho, um colega testou positivo à covid-19. Escola encerrada, filho isolado e teste ao quinto dia. Até aqui tudo indiscutível. O resultado veio negativo, a euforia foi grande mas segue-se uma longa e penosa segunda parte - independentemente do resultado do teste ao quinto dia, há que testar ao décimo dia e, independentemente do resultado, há que ter a criança em isolamento até ao décimo quarto dia.

Há assim tantos falsos negativos ao quinto dia que justifiquem as crianças faltarem à escola, estando muitas vezes sujeitas a ambientes familiares tóxicos, durante mais nove dias? E ao décimo? Desconfio que sejam valores mínimos, que não justifiquem toda esta exigência psicológica e social para as famílias e económica para o Estado (que paga para um dos pais ficar em casa), mas a estatística e a ciência é que têm que responder e pelo menos o site da DGS comunicar.

Ana Regalado, Lisboa

Ainda o censos e algumas interrogações

O recente censos revelou uma diminuição de cerca de 200.000 habitantes e ao ouvirmos e lermos os diversos comentários parece que o país vai acabar amanhã, não haverá como pagar reformas, etc., etc.. No entanto, países prósperos como os nórdicos, a Suíça, Irlanda, Israel, Nova Zelândia e outros em franco desenvolvimento como a Hungria e a Eslováquia têm um número inferior de habitantes e não parecem dar-se mal com tal facto.

Numa época de crise climática e de escassez de recursos será essa a nossa principal preocupação? Talvez Portugal não produza o suficiente para uma maior população… Talvez Portugal se devesse empenhar em melhorar a sua economia e produtividade, importar menos, remunerar e premiar melhor, reduzir a burocracia, reformar de facto o sistema legislativo e punir eficazmente a corrupção. Talvez o problema das reformas seja apenas o de 2-3 gerações pois os poucos jovens de hoje serão os poucos velhos de amanhã. Talvez com melhor economia, justiça e estabilidade esse problema deixe mesmo de existir…

Isabel Ribeiro, Lisboa

Muito há por fazer

Com a subida das temperaturas deflagram os incêndios à escala global pondo em causa a vida de algumas pessoas, animais, bens (…). Uns são provenientes de causas naturais, onde as alterações climáticas são evidentes e têm um fortíssimo e negativo impacto, sendo os restantes de atitudes comportamentais negligentes, inadequadas e criminosas. Porém, não obstante os esforços dos decisores políticos para reforçar o combate às chamas, o que é reconhecido pela generalidade dos cidadãos, continuam a existir lacunas visíveis na linha da frente ao ponto de as populações terem de intervir para evitar consequências ainda mais gravosas.

Um contexto aflitivo, inconcebível e preocupante no qual muitas vozes questionam as entidades responsáveis sobre a possibilidade de apaziguar esta constrangedora realidade. Algo pertinente e plausível de suavizar, na minha perspectiva, caso abdiquemos numa primeira fase da complacência para com aqueles os que se divertem de forma consciente ou não a atear fogos. Circunstâncias esclarecedoras do muito que há por fazer a nível da justiça, do ordenamento florestal, do despovoamento, do saber viver em sociedade (…). Saibamos, por isso, de forma responsável e criteriosa, encarar o futuro com uma visão estratégica ambiciosa para bem de todos.

Manuel Vargas, Aljustrel