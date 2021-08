Laurentino Gomes é o convidado desta noite no Encontro de Leituras

Estão todos convidados para mais um Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que acontecerá hoje às 22h em Lisboa, 18h em Brasília, e o livro em discussão é Escravidão (editado em Portugal pela Porto Editora). O escritor brasileiro Laurentino Gomes será o nosso convidado, meu e da Úrsula Passos, na sessão Zoom (ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272).

No Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros, estamos a publicar: uma tradução do Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), uma das obras centrais da literatura mundial, feita pelo investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente.

Já publicámos o Proémio, a Peste e a Brigada.

Simão Valente escreveu um ensaio, em jeito de introdução, para explicar este projecto que se vai prolongar durante várias semanas.

Simão Valente, que se doutorou em Línguas Medievais e Modernas na Universidade de Oxford, onde foi leitor de português e co-director do Centro Camões, tem mestrados em Literatura Francesa e Comparada, pela Universidade de Estrasburgo, e em Estudos Italianos, Ciências da Linguagem e Culturas Literárias Europeias, pela Universidade de Bolonha, e co-editou a antologia Literatura-Mundo Comparada editada pela Tinta-da-china. Semanalmente está a traduzir, directamente do italiano para português, os doze textos que iremos publicar desta obra.

Estou de férias e é o jornalista e crítico literário Mário Santos que está a assegurar a página do Leituras que todas as terças-feiras sai no jornal impresso e fica disponível online. Esta terça-feira o destaque vai para a revista Flauta de Luz, que "Júlio Henriques insiste em dar ao lume da desatenção contemporânea duas vezes por ano", como escreve o jornalista, e que tem um dossier dedicado ao poeta e ensaísta Alberto Pimenta (Porto, 1937).

Deixo-vos aqui o link para a sessão Zoom do Encontro de Leituras:

Até logo.