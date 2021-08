Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Do Eliseu à vida familiar longe do poder (mas nunca pacata nem comum)

Desta relação tudo foi dito e escrito menos que ia durar. Longe do poder, o casal Bruni-Sarkozy parece tão forte como sempre. “A luta continua”, escreveu a cantora no dia em que o ex-Presidente foi condenado por corrupção e tráfico de influência.

Ele era Presidente de França, 52 anos, carismático e controverso, controlador e frenético, mais odiado do que venerado, crescentemente impopular. Ela era uma estrela, ex-top model tornada cantora, inteligente e culta, objecto de desejo mundial aos 40 anos. A surpreendente união tomou conta dos jornais, com a imprensa mais insuspeita a resvalar para o mexerico e os franceses transformados em consumidores ávidos da última novidade sobre a primeira-dama. As trocas de carinho públicas, os olhares embevecidos dele, a beleza e o star power dela… tudo contribuiu.