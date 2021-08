Milhares de afegãos esperam pela passagem segura para os EUA

Com o avanço implacável dos taliban no Afeganistão, o tempo escasseia para salvar os milhares de afegãos que, durante 20 anos, ajudaram as tropas dos Estados Unidos e seus aliados no terreno. No final de Julho, a Administração Biden deu início à Operação Refúgio dos Aliados (Operation Allies Refuge), destinada a retirar do país os afegãos que trabalharam principalmente como guias e intérpretes dos militares norte-americanos, junto com as suas famílias.