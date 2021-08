Julgamento de iraniano na Suécia “põe a República Islâmica no banco dos réus”

A mais de 3500 km de distância e mais de 30 anos depois, um tribunal tenta fazer justiça pelo que é considerado o maior crime da República Islâmica do Irão – as execuções em massa de detidos considerados opositores em várias prisões do país, levadas a cabo após uma fatwa do ayatollah Ruhollah Khomeini. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram, até hoje as famílias estão proibidas de fazer o luto, até hoje nem se sabe sequer onde estão enterradas.