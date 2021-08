Desafio militar de Bolsonaro no dia em que o Congresso discute voto impresso

O desfile militar desta terça-feira em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, reuniu pela manhã cerca de 40 veículos militares, todos da Marinha, entre blindados, tanques, camiões e jipes. A parada militar, realizada no dia da votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso na Câmara dos Deputados e criticada como mais uma tentativa de politização das Forças Armadas, começou por volta de 8h30 (mais quatro horas em Portugal continental).