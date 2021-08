Cabe aos afegãos defender o seu país, dizem os EUA, com os taliban prestes a controlar o Norte

É impossível evitar a memória dos últimos meses de 2001, quando a aviação norte-americana abria caminho aos avanços céleres da Aliança do Norte, a heterogénea coligação formada por antigos inimigos para combater os taliban. Em sentido inverso ao que aconteceu há 20 anos, as capitais de província do Norte do Afeganistão estão a cair, uma a uma, para os taliban. Esta terça-feira, as forças islamistas apertam o cerco à histórica Mazar-i-Sharif, capital da província de Balkh, cruzamento comercial e a maior cidade do Norte do país, a região que tradicionalmente mais resistiu ao movimento fundamentalista.