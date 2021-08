Abusos Sexuais: Príncipe André acusado formalmente em tribunal

O príncipe André, duque de Iorque, foi acusado formalmente, esta segunda-feira, de abuso sexual por Virginia Giuffre, que diz ter sido traficada sexualmente pelo magnata norte-americano Jeffrey Epstein. A norte-americana de 38 anos conta ter sido abusada em três situações diferentes quando tinha apenas 17 anos pelo filho da Rainha Isabel II. “Estou a responsabilizar o príncipe André pelo que fez comigo”, salientou Giuffre, em comunicado.

A queixa, que deu entrada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, veio formalizar as alegações que Virginia Giuffre (antes conhecida pelo apelido Roberts) vem fazendo desde 2019 e que têm sido constantemente negadas pelo segundo filho de Isabel II. Os acontecimentos terão sucedido há duas décadas, quando a agora advogada tinha 17 anos. “Os ricos e poderosos não são excepção de ser responsabilizados pelas suas acções”, defendeu Giuffre. “Espero que outras vítimas vejam que é possível não viver em silêncio e com medo, mas reclamar a vida ao denunciar e procurar a justiça”, acrescentou.

Virginia Giuffre é também vítima de tráfico sexual por parte de Jeffrey Epstein, mas não só: o milionário abusava dela na mesma altura que terão sucedido os abusos por parte do príncipe André. Epstein morreu há precisamente dois anos, a 10 de Agosto de 2019. Foi encontrado morto, aos 66 anos, na cela da prisão em Manhattan, enquanto esperava pelo julgamento.

Os advogados do príncipe Andrew ainda não comentaram o acontecimento desta segunda-feira. Na polémica entrevista dada à BBC, em 2019, sobre o envolvimento com Jeffrey Epstein, o segundo filho de Isabel II afirmou não se lembrar de conhecer Virginia Giuffre. Mesmo quando lhe foi apresentada uma fotografia que tirou com a jovem, o duque de Iorque disse simplesmente que não se lembrava de a ter tirado.

No ano passado, os procuradores responsáveis pelo caso em torno do empresário Jeffrey Epstein tornaram público o facto de o príncipe André se estar a esquivar a responder às perguntas sobre os seus encontros com o magnata norte-americano.