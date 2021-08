EN2, Douro e Tua juntam forças para conquistarem o Brasil

Os vales do Douro e Tua e a Estrada Nacional 2 (EN2) uniram-se numa acção de promoção turística dirigida ao mercado brasileiro, o terceiro mais importante do território e que sofreu quebras com a pandemia de covid-19.

A iniciativa, anunciada pela Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR), decorre entre sexta-feira e sábado e é protagonizada pela cantora brasileira Fafá de Belém, que irá percorrer a região e fazer uma pequena actuação na Cumieira, freguesia de Santa Marta de Penaguião atravessada pela EN2, a estrada que atravessa o país, desde Chaves a Faro.

“O objectivo é reforçar a ligação ao mercado brasileiro, na perspectiva económica, bem como reforçar o conceito da portugalidade que está bem expresso na figura e no trajecto da Fafá de Belém”, afirmou à agência Lusa Alberto Tapada, da AETUR.

A ideia é, através da cantora, promover o Douro, o Tua e a EN2 no Brasil, país que em 2019 era o terceiro mercado emissor, a nível de turistas, para o Porto e Norte de Portugal.

Este mercado sofreu quebras com a “conjuntura negativa resultante da pandemia de covid-19” e cuja trajectória, segundo Alberto Tapada, “importa reverter, fazendo emergir a imagem do Douro dinâmico, com ofertas e experiências turísticas de qualidade e seguras para se visitarem”.

Fafá de Belém irá percorrer o território, desde as Fisgas de Ermelo, as quedas de água localizadas no Parque Natural do Alvão, aos miradouros do vale do Tua e o centro interpretativo de Foz Tua, vai andar de barco Rabelo no rio Douro e ainda no comboio histórico.

A actuação na Cumieira é dirigida à comunidade local e está limitada pelo cumprimento das regras sanitárias.

A iniciativa é promovida pela AETUR, Rota da EN2, Parque Regional Natural do Vale do Tua, município de Santa Marta de Penaguião, Junta de freguesia da Cumieira e o projecto “Come na 2”.

A acção articula-se ainda com e edição dos passaportes da EN2 e do Douro, o último lançado recentemente pela Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) que quer levar os visitantes a conhecer mais de 70 pontos de interesse espalhados pelos seus 19 municípios.