PÚBLICO e revista Grandes Escolhas unem-se para organizar a Vinhos & Sabores de 2021

Maior evento do sector do vinho em Portugal decorrerá na FIL Parque das Nações, Lisboa, entre 16 e 18 de Outubro

A Vinhos & Sabores, o maior evento dedicado aos vinhos de Portugal, regressa em 2021, com uma parceria entre a revista Grandes Escolhas e o jornal PÚBLICO. Agendada para 16 a 18 de Outubro, em Lisboa, na FIL Parque das Nações, a feira reúne centenas de produtores de vinhos, sabores artesanais, acessórios de vinho e produtos afins. Depois de um interregno em 2020 devido à pandemia, a Vinhos & Sabores volta a abrir as suas portas durante três dias aos muitos milhares de visitantes que vão desde simples consumidores, entusiastas conhecedores a profissionais do sector, tendo estes últimos reservado em exclusivo o dia 18, segunda-feira.

A parceria entre a Grandes Escolhas e o Publico surge na sequência da bem-sucedida experiencia recente do “Portugal à Prova”, um conjunto de provas de vinhos online também organizados por estas duas publicações.

Nas palavras de Luis Lopes, director da Grandes Escolhas, “O PÚBLICO sempre foi o exemplo de jornalismo profissional, rigoroso, independente, credível, que se reflecte não apenas na publicação generalista, mas também nos seus cadernos especializados, como o Fugas. Os valores do PÚBLICO são igualmente aqueles com que a revista Grandes Escolhas se identifica e que pratica desde a sua primeira edição. É, portanto, com imenso prazer que vejo o PÚBLICO associar-se à GRANDES ESCOLHAS nesta parceria para organizar a edição 2021 da Vinhos & Sabores de Portugal. Acredito que as duas publicações se complementam e que esta conjugação de competências vai contribuir para que, em Outubro próximo, os apreciadores experienciem um evento inesquecível.”

Também Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, destaca a forte afinidade entre as duas publicações: “No jornalismo, como em tantas coisas da vida, a credibilidade é um bem de particular importância. O PÚBLICO luta todos os dias para obter esse reconhecimento junto dos seus leitores e não o dispensa na relação que estabelece com os seus parceiros. É por isso que a aliança que agora aprofundamos com a Grandes Escolhas não foi difícil de conseguir. Ao longo das últimas três décadas, Luís Lopes e a sua equipa criaram, desenvolveram e aprofundaram com rigor, inovação e competência o jornalismo especializado em vinhos no país. A sua história profissional e o jornalismo que produziram são inseparáveis do próprio percurso que os vinhos de Portugal fizeram do arcaísmo até à modernidade. A parceria que agora anunciamos é, por isso, bem mais do que uma sintonia de valores e princípios: é igualmente uma apologia ao papel que o jornalismo pode e deve desempenhar no nosso tempo.”

Consumidores e agentes económicos encaram com grande expectativa esta nova edição da feira Vinhos & Sabores e olham-no como um sinal de regresso à normalidade. Embora o sector dos vinhos tenha conseguido resistir de alguma forma aos tempos sombrios da pandemia e mantido as exportações em alta, o mercado interno sofreu quebras e distorções com o fecho dos restaurantes e garrafeiras e a concentração de grande parte do consumo na moderna distribuição. A Vinhos & Sabores 2021 é uma oportunidade para retomar um “diálogo” interrompido, permitindo aos produtores apresentar as suas novidades e aos consumidores prová-las em primeira mão.