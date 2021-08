Custos de construção sobem 6,5% com escalada nos materiais e mão-de-obra

Dados do INE de Junho dão conta de um prolongamento da tendência de subida com o quinto maior aumento homólogo deste século.

O custo de construção de habitação nova continua a subir em Portugal, empurrado por uma escalada nos preços dos materiais e pelo custo da mão-de-obra. Em Junho, o aumento foi de 6,5% em termos homólogos, mostram os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE), mais 0,4 pontos percentuais face a Maio.

É a quinta maior subida homóloga desta série estatística iniciada em 2000. Apenas os meses de Verão de 2008 (Julho a Setembro) registaram subidas homólogas superiores à de Junho de 2021.

"Este perfil deveu-se à aceleração (0,8 p.p.) dos preços dos materiais”, justifica o INE, mostrando que os alertas feitos pelo sector da construção têm razão de ser. A variação média mensal dos últimos 12 meses andava na casa dos 2% e, com os dados de Junho, passou para os 3,3% (contra 2,9% em Maio).

Os particulares interessados na compra de habitação nova e as empreitadas de empresas ou do sector público podem ser afectados por esta escalada, se os construtores não abdicarem das suas margens.

O preço dos materiais e o custo da mão-de-obra apresentaram, ambos, variações de 6,5% face ao período homólogo, segundo o INE. O aumento dos preços dos materiais em Junho (6,5%) foi superior ao de Maio (5,7%). Para tal concorrem diversos factores, como o aumento do preço dos combustíveis ou dos custos logísticos relacionados com transporte de matérias-primas.

O custo da mão-de-obra aumentou igualmente 6,5%, mas com uma ligeira desaceleração face a Maio (6,6%)

Neste cenário, o custo da mão-de-obra contribuiu com 2,7 pontos percentuais para a variação homóloga de 6,5% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova e a componente dos materiais contribuiu com 3,8 pontos percentuais.