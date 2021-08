Vantagem de Moscovo não “garante nada” a Jorge Jesus

O Benfica recebe esta noite o Spartak, no Estádio da Luz, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com dois golos de vantagem.

Há uma semana, na Otkrytie Arena, estádio no Noroeste de Moscovo, o Benfica podia ter terminado a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com uma goleada a seu favor e com o acesso ao play-off da Champions no bolso. No entanto, no primeiro confronto com o Spartak, os benfiquistas não traduziram a superioridade em campo sobre os russos no marcador final. Mesmo esbanjando oportunidades de golos, o triunfo por 2-0 na casa da equipa de Rui Vitória deixou os “encarnados” com pé e meio na fase seguinte, mas Jorge Jesus não vai facilitar na partida desta noite (20h, BTV) da segunda mão. Após poupar muitos dos habituais titulares no fim-de-semana contra o Moreirense, o técnico fará regressar ao “onze” Grimaldo, Weigl, João Mário, Pizzi e Rafa.

A prioridade é clara e está assumida. Após o falhanço da época passada na qualificação para a Liga dos Campeões, Jorge Jesus não teve qualquer pudor em assumir que, este ano, “este apuramento é fundamental, desportiva e financeiramente”. Dessa forma, e como no campeonato o Benfica terá “trinta e tal jornadas”, em Agosto as fichas “encarnadas” serão todas colocadas nos duelos europeus.

Após gerir o plantel na estreia do campeonato, lançamento jogadores como Gil Dias, Meité e Taarabt, Jesus deverá colocar no segundo round com Rui Vitória a mesma equipa que iniciou a partida há uma semana na capital da Rússia, com apenas uma alteração: lesionado em Moscovo, Seferovic continua entregue ao departamento médico benfiquista - as “águias” estimam que o suíço esteja três semanas ausente dos relvados.

Com Carlos Vinícius aparentemente fora das opções de Jesus – o avançado brasileiro nem sequer foi para o banco contra o Moreirense – e Roman Yaremchuk ainda a ambientar-se ao clube, Gonçalo Ramos deverá ser titular pela segunda vez consecutiva. No entanto, embora tenha elogiado o desempenho do internacional sub-21 português na primeira jornada da I Liga, Jesus alertou nesta segunda-feira que o avançado pode não estar nas melhores condições físicas.

Questionado sobre a táctica que irá utilizar frente ao Spartak, o treinador das “águias” lembrou que ainda não tinha realizado qualquer treino após o jogo em Moreira de Cónegos, não sabendo por isso “como estão os jogadores”.

“Hoje a ciência ajuda-nos a ter alguns sinais, sobre se os jogadores estão mais ou menos carregados. É um dado importante para o treinador tomar opções.” No entanto, Jesus garantiu que “se o Gonçalo Ramos estiver recuperado é ele que vai jogar”, deixando, porém, o alerta para o esforço que o atleta fez na última partida – “Correu quase 13 quilómetros porque a equipa ficou com menos um jogador. Ajudou até estar completamente arrasado fisicamente.”

Ao contrário de Gonçalo Ramos, os dois melhores jogadores do Benfica em Moscovo tiveram um fim-de-semana mais relaxado e serão, com toda a certeza, dois dos trunfos benfiquistas esta noite. João Mário, que cumpriu em Moreira de Cónegos um jogo de castigo, e Rafa, utilizado apenas nos últimos 20 minutos, serão, se não tiverem qualquer impedimento físico de última hora, titulares contra o Spartak, sendo expectável que Jesus não abdique nesta partida do 3x4x3 utilizado nas duas primeiras partidas oficiais das “águias” nesta época.

Se Jesus continua invicto nesta temporada, Rui Vitória já vive uma “mini-crise” em Moscovo. Contratado há um par de meses pelo Spartak, o treinador português sofreu três derrotas nos primeiros quatro jogos como técnico do clube russo, mas na antevisão do reencontro com a antiga equipa, garantiu que não é “de desistir ou de abandonar porque as coisas não vão bem. Essa questão nem se coloca. Tenho um contrato de dois anos. Gosto de estar na Rússia e no Spartak Moscovo.”

Admitindo que falta ao clube que lidera “dar uma resposta mais eficaz na Liga dos Campeões”, o ribatejano referiu que, para os russos, o jogo no Estádio da Luz terá que “ser ganho com parte do coração e parte da cabeça”. “Vamos defrontar uma belíssima equipa, com jogadores experientes, que está em vantagem no marcador, mas nós somos pessoas de ir à luta, de trabalho e de rigor. Será difícil, mas vamos lutar por esta eliminatória.”