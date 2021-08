PSG confirma Messi, “um novo diamante em Paris”

É “um novo diamante em Paris”, anunciou esta terça-feira o Paris Saint-Germain nas redes sociais, confirmando a contratação do argentino Lionel Messi. Para além de uma animação virtual da antiga estrela e símbolo do Barcelona já a vestir a camisola dos parisienses, o PSG divulgou uma foto do futebolista a segurar o equipamento azul e vermelho.

Foi um dia de euforia em Paris, com milhares de adeptos a acompanhar a chegada de Messi ao aeroporto de Le Bourget, e a entrada e a saída do hospital de Neuilly-sur-Seine, onde o argentino realizou os habituais exames clínicos. E também de celebração nas redes sociais, onde se foram sucedendo as confirmações oficiosas do negócio fechado, incluindo através de Neymar.

O contrato, esse, será válido por duas épocas e renderá anualmente 35 milhões de euros limpos ao futebolista de 34 anos, segundo avança a imprensa internacional. Para a manhã de quarta-feira está marcada uma conferência de imprensa, com Messi, no Parque dos Príncipes, onde serão revelados mais detalhes.

Messi, que volta a vestir o número 30 com que se iniciou no Barcelona, deixa a La Liga na sequência da grave crise financeira que abala o clube catalão. E sai depois de dez campeonatos espanhóis, sete Taças do Rei, seis bolas de ouro, quatro Ligas dos Campeões e três campeonatos do mundo de clubes. O primeiro título a nível de selecções, no entanto, só chegou este ano com a conquista da Copa América pela Argentina.