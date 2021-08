Neemias Queta soma nove pontos na estreia vitoriosa dos Kings na Summer League

Poste integrou o cinco inicial dos Sacramento Kings e contribuiu com nove pontos, seis ressaltos e um desarme de lançamento.

Neemias Queta estreou-se esta segunda-feira na NBA Summer League, da liga norte-americana de basquetebol, com nove pontos e seis ressaltos em 22 minutos de jogo. O poste de 22 anos figurou no cinco inicial dos Sacramento Kings no triunfo da equipa californiana sobre os Charlotte Hornets por 80-70, em Las Vegas.

Escolhido na 39.ª posição do draft deste ano, Neemias acertou quatro de cinco “tiros” de campo e um de dois lances livres, e adicionou três ressaltos defensivos e outros tantos ofensivos (seis no total), cotando-se como o melhor ressaltador da equipa. Foi ainda o jogador com melhor saldo de pontos enquanto esteve em campo: a equipa dos Kings somou mais 20 pontos que a dos Hornets nos minutos em que o português esteve em campo.

A primeira exibição na Summer League, valeu a Neemias elogios de alguns elementos da imprensa norte-americana. O poste esteve bem no jogo, sem erros de maior e com bons momentos nos dois lados do campo. Na retina ficam a conclusão de um alley oop a passe de Davion Mitchell, também seleccionado pelos Kings neste draft, e um desarme de lançamento que deu início a um contra-ataque da equipa de Sacramento. Na estatística, Neemias teve ainda registo de três perdas de bola e três faltas.

O basquetebolista formado no Barreirense, e com passagem de um ano pelo Benfica, tornou-se o primeiro português a ser eleito no draft da NBA depois de três anos ao serviço dos Utah State Aggies.

Neemias Queta alinha com o número 88 dos Sacramento Kings, que competem na Conferência Oeste. Esta segunda-feira, assinou com os Sacramento Kings um contrato two-way (de duas vias, numa tradução livre para português), que lhe permite ser utilizado na NBA e também na G-League (liga de desenvolvimento).

O jogador já se tinha estreado pelos Sacramento Kings no California Classic, num jogo de preparação frente aos Los Angeles Lakers, tendo registado seis pontos e quatro ressaltos em cerca de 11 minutos de acção.

O próximo jogo dos Sacramento Kings é já na madrugada desta terça para quarta-feira, às 3h, hora de Portugal.

A época 2021/22 da NBA arranca a 19 de Outubro.