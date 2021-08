Lionel Messi já aterrou em Paris e tinha centenas de adeptos do PSG à espera

Lionel Messi já está em Paris. O jogador, que anunciou a sua saída do Barcelona no fim-de-semana, depois de mais de duas décadas no clube catalão, já aterrou em Paris, onde deverá realizar os indispensáveis exames médicos antes de assinar contrato com o Paris Saint-Germain e ser, oficialmente, apresentado como jogador do emblema francês. Só falta mesmo isso, a confirmação oficial, que irá ocorrer nesta quarta-feira.

Nesta terça-feira, contudo, o próprio pai e representante do futebolista argentino, Jorge Messi, confirmou que o filho vai assinar contrato com os franceses do PSG.

À chegada ao aeroporto El Prat, em Barcelona, Jorge Messi respondeu com um lacónico “sim” quando foi questionado pelos jornalistas sobre se o filho, de 34 anos, irá assinar nesta terça-feira pelo clube francês, no qual alinha o internacional português Danilo Pereira.

Em Paris, a acenar

Lionel Messi chegou ao aeroporto Le Bourget, perto de Paris, às 14:30 (hora portuguesa) onde foi aclamado por centenas de adeptos do Paris Saint-Germain.

Pouco tempo depois, Messi acenou a quem o esperava vestido com uma t-shirt com a frase “Aqui é Paris”.

Ao início da tarde desta terça-feira, o PSG partilhou nas suas redes sociais um vídeo de 13 segundos sobre o avançado de 34 anos. Sem se referir directamente ao jogador argentino, o clube francês anunciou que um “novo diamante” está a chegar a Paris e pode ver-se uma camisola 10, a bandeira da Argentina e as seis bolas de ouro conquistadas por Messi.

Neymar dá as boas-vindas a Messi

Também Neymar, jogador do PSG, colocou um pequeno vídeo de Lionel Messi na sua página de Instagram com imagens da época em que jogaram no Barcelona, acompanhado pela legenda “Juntos novamente”.

Através da conta de Twitter, o clube francês anunciou uma conferência de imprensa para esta quarta-feira, dia 11 de Agosto, a partir das 11h, que acontecerá no Parc des Princes, sem adiantar mais detalhes.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h.



À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

De acordo com a imprensa desportiva francesa, Lionel Messi deve assinar contrato com o PSG nas próximas horas.

Na quinta-feira, o “Barça” anunciou a saída de Messi, divulgando que, “por razões económicas e estruturais”, não era possível inscrever o jogador na Liga espanhola, já que o clube não conseguiria cumprir o “fair play” financeiro.