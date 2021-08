Bruma e Gelson Martins em destaque na Liga dos Campeões

Jogadores portugueses marcaram nos encontros do PSV e do Mónaco, respectivamente, e seguem para o play-off da competição. Olympiacos de Pedro Martins fica pelo caminho.

Para além do Benfica, muitos outros portugueses entraram em acção esta terça-feira, na luta por uma vaga no play-off da Liga dos Campeões.

Os “encarnados” que venceram esta terça-feira o Spartak Moscovo por 2-0, e que já sabiam à partida que teriam pela frente, muito provavelmente, o PSV Eindhoven - uma vez que os holandeses derrotaram o Midtjylland na primeira mão por 3-0 - tiveram essa confirmação esta noite dada por...um português.

O PSV venceu o Midtjylland por 1-0, num jogo em que Bruma esteve em destaque. O extremo de 26 anos até começou a partida no banco, tendo apenas entrado aos 64’ de jogo para suceder Madueke. Mas num encontro em que as duas equipas tiveram algumas ocasiões para marcar, foi aos 90+3’ que, numa boa jogada individual, Bruma fez o 1-0.

E em França, no embate entre Mónaco e Sparta Praga houve mais um português a brilhar. Depois da vitória por 2-0 na primeira mão da eliminatória, os franceses voltaram a vencer por 3-1.

Gelson Martins foi titular e mostrou-se uma vez mais “ao serviço”. Depois de ter feito um golo importante no jogo de abertura da Liga francesa, o extremo de 26 anos abriu o marcador aos 50’, após cruzamento de Volland. O jogador português acabaria por ser substituído aos 61’.

Seis minutos depois, o Mónaco ampliou a vantagem através de Golovin. O Sparta Praga ainda reduziu aos 78’ por Karlsson, mas três minutos Sofiane Diop fez o 3-1 final para os franceses.

O Mónaco segue assim para o play-off da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Shakhtar Donetsk que recebeu e venceu o Genk por 2-1.

Olympiacos fica pelo caminho

Em mais um duelo de portugueses, o Olympiacos de Pedro Martins viajou até à Bulgária com a eliminatória ainda por decidir (empate a um golo na primeira mão) e não teve uma tarefa fácil. O Ludogorets alinhou com Josué Sá de início, com Ruben Semedo a figurar no onze inicial dos gregos.

O bicampeão grego até foi a primeira equipa a colocar-se em vantagem no marcador por intermédio de Yann M'Vila, mas à entrada do segundo tempo Rúben Semedo fez um autogolo e empatou a partida.

Aos 57’, Androutsos cometeu uma grande penalidade e na conversão Sotiriou não falhou e fez o 2-1. O empate do Olympiacos chegou dez minutos depois, por intermédio de El Arabi também de grande penalidade.

Já perto do minuto 90, a tarefa do Olympiacos ficou mais difícil com a explusão de Ousseynou Ba, depois de ver o segundo amarelo. E com o empate a manter-se após o prolongamento, foi preciso ir a penáltis para se decidir quem conseguiria uma vaga no play-off da Liga dos Campeões. Na marca dos 11 metros o Ludogorets, de Josué Sá, levou a melhor e venceu por 6-3.

Dinamo Zagreb e Legia Varsóvia também entraram nesta eliminatória com tudo por decidir, depois do empate a uma bola no primeiro jogo. A comitiva portuguesa do Legia - André Martins e Rafael Lopes entraram de início, Josué no banco - ficou pelo caminho, com uma derrota por 1-0.

Quem também segue para o play-off é o Ferencváros, que perdeu no terreno do Slavia Praga por 1-0, mas beneficiou da vitória por 2-0 no primeiro encontro. Já o Rangers, de Steven Gerrard, repetiu o mesmo resultado da primeira mão (derrota por 2-1) e acabou eliminado.

Os jogos do play-off da Liga dos Campeões 2021/2022 vão decorrer nos dias 17/18 e 24/25 de Agosto. As equipas que ultrapassarem esta eliminatória seguem para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto os derrotados transitam para a fase de grupos da Liga Europa.