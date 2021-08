Sem qualquer sobressalto, Benfica apura-se para o play-off

Tal como tinha acontecido na semana passada em Moscovo, as “águias” foram superiores ao Spartak Moscovo e venceram, por 2-0, com golos de João Mário e do defesa francês Samuel Gigot na própria baliza.

Com muito mais facilidade do que se esperava quando foi realizado o sorteio para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica está apurado para o play-off de acesso à fase de grupos da Champions, onde terá, em teoria, um rival mais exigente: o PSV Eindhoven. Nesta terça-feira, no Estádio da Luz, os “encarnados” entraram numa posição cómoda após uma vitória por 2-0 em Moscovo, mas a falta de ambição do Spartak tornou ainda mais simples o apuramento das “águias”.

Numa partida com oportunidades e qualidade futebolista a menos, o domínio benfiquista foi premiado com golos de João Mário e do defesa francês Samuel Gigot na própria baliza, em novo triunfo por 2-0 de Jorge Jesus no duelo com Rui Vitória.

Com uma vitória que pecou por escassa em Moscovo e um triunfo sofrido, mas com alguma gestão pelo meio, em Moreira de Cónegos, a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões confirmou que Jorge Jesus irá colocar neste mês de Agosto todas as fichas nas eliminatórias de acesso à Champions.

Mantendo intocável o 3x4x3, que parece ser o “plano A” a nível táctico do treinador benfiquista, Jesus recuperou os principais trunfos que tinham ficado de fora na estreia na I Liga - Grimaldo, Weigl, João Mário, Pizzi e Rafa -, e, como se esperava, no segundo round com Rui Vitória apostou na mesma equipa que tinha iniciado o duelo da semana passada na capital da Rússia, com apenas uma alteração: lesionado em Moscovo, Seferovic continuou de fora e Gonçalo Ramos foi titular pela segunda vez consecutiva.

Ao contrário do arranque de época do Benfica, o Spartak está a ter um início de temporada conturbado – duas derrotas nas três primeiras jornadas do campeonato russo -, antes de regressar à Luz, Rui Vitória tinha sublinhado que faltava ao clube moscovita “dar uma resposta mais eficaz na Liga dos Campeões”. O jogo em Lisboa reforçou que este Spartak é uma equipa demasiado débil para garantir um lugar na elite do futebol europeu.

Mesmo estando obrigado a marcar dois golos, Rui Vitória deixou de fora dois dos seus avançados mais categorizados - Aleksandr Sobolev e Victor Moses -, apostando num 4x3x3 que tinha como jogador mais adiantado o argentino Ezequiel Ponce, mas a postura da equipa russa foi uma réplica do que já se tinha visto em Moscovo: sem procurar ter a iniciativa, o Spartak deu a bola ao Benfica e ficou na expectativa. Para uma equipa que tinha dois golos de vantagem, essa foi uma boa notícia.

Positivo/Negativo Positivo João Mário Tal como tinha acontecido em Moscovo, o internacional português mostrou estar completamente adaptado à equipa e ao que Jorge Jesus pede a um jogador na sua posição. Com um futebol “fino”, mas consistente, João Mário facilita a tarefa de Weigl, que terá muito a ganhar com a chegada do ex-sportinguista. Como bónus, o médio teve ainda a oportunidade de se estrear a marcar. Negativo Spartak Moscovo Mais do que as duas derrotas por dois golos de diferença, o mais marcante da passagem do Spartak Moscovo pela terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões foi a qualidade de jogo paupérrima e a total falta de ambição dos russos. Embora Rui Vitória diga que não é “de desistir ou de abandonar porque as coisas não vão bem”, as quatro derrotas em cinco jogos oficiais são um claro sinal de que algo está muito mal numa das mais poderosas equipas da Rússia.

Sem ter que correr qualquer tipo de risco, as “águias” foram jogando com o cronómetro desde o início, fazendo a gestão do tempo com a bola a correr quase sempre controlada nos pés de benfiquistas. Se para Jesus e para os adeptos “encarnados” isso resultou num jogo sem grandes acelerações cardíacas, para a qualidade do jogo a falta de ambição e de intensidade russa foi a pior notícia.

De sentido quase único e com o Spartak a parecer estar a fazer um “frete” na Luz, o jogo revelou-se pouco mais do que um “treino activo” para o Benfica. Assim, sem surpresa, a primeira parte terminou com 70% de posse de bola para as “águias”, nenhuma oportunidade de golo e um “zero” no marcador para as duas equipas que encaixava na perfeição no filme dos primeiros 45 minutos.

Ao intervalo, gerindo a condição física de um dos jogadores que esteve no Europeu, Jesus trocou Vertonghen pelo brasileiro Morato, mas, sem que Vitória arriscasse um milímetro, a tendência do jogo manteve-se.

Num ritmo sempre baixo, a partida continuou sem oportunidades, mas, com o Benfica por cima, o golo acabou por penalizar a falta de ambição russa: aos 58’, após uma boa iniciativa de Rafa e um cruzamento de Diogo Gonçalves, João Mário aproveitou um ressalto e rematou para o fundo da baliza do Spartak. Ao fim de apenas 148 minutos, o internacional português estreava-se a marcar pelo Benfica.

Com o apuramento (ainda) mais perto, Jesus aproveitou para fazer de imediato uma dupla substituição. Para além de trocar Pizzi por Everton, o técnico não desperdiçou a oportunidade de estrear um dos principais reforços dos benfiquistas: Roman Yaremchuk.

O possante avançando esteve em campo a partir do minuto 65, mas o Spartak manteve a postura de quem nada tinha a ganhar na partida e, sem que o Benfica tivesse qualquer interesse em aumentar as rotações do jogo, as oportunidades continuaram a ser uma raridade, dando poucas possibilidades do ucraniano se mostrar.

No entanto, já no período de descontos, Yaremchuk encontrou espaço na área dos russos e rematou à baliza, com o defesa francês Gigot a desviar para o fundo da sua baliza.

O apuramento, no entanto, já estava mais do que conseguido pelo Benfica. Segue-se o PSV, equipa que tem um currículo de respeito esta época: quatro jogos e quatro vitórias; 11-2 em golos.