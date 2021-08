Terça, na TV: aventuras com Indiana Jones, entre cidades inacabadas e civilizações perdidas

CINEMA

Um Casamento a Mais

TVCine Top, 20h

Mara (Sarah Hyland), de 27 anos, é conhecida pela sua fobia ao compromisso. Mas, quando conhece Jake (Tyler James Williams), através de uma aplicação de encontros românticos, algo de especial acontece e eles acabam por dar início a um relacionamento. Tudo parece tranquilo até o casal começar a receber os inevitáveis convites de casamento dos amigos mais próximos. Num Verão em que parece que todos desejam dar o nó, Mara, ao contrário de Jake, começa a sentir-se verdadeiramente desconfortável. Uma comédia realizada por Robert Luketic (Legalmente Loira), segundo um argumento de Donald Diego.

Indiana Jones e o Templo Perdido

Fox Movies, 21h15

Segunda aventura de Indiana Jones (Harrison Ford), o arqueólogo com queda para se meter em sarilhos. Desta feita, uma prequela, com acontecimentos anteriores ao primeiro tomo. Na Índia, quatro anos antes do início da II Guerra, o aventureiro, acompanhado pelo seu pequeno assistente Short Round e pela sofisticada Willie (Kate Capshaw), vai tentar recuperar as pedras mágicas de Shankara. Mas acabará por tropeçar num culto que sacrifica humanos e escraviza crianças. Acção, humor, efeitos especiais (vencedores de um Óscar) e, desta vez, muitos insectos rastejantes por Steven Spielberg.

O Filme de Oki

TVCine Edition, 22h

Composto em quatro partes, mostra diferentes momentos na vida e diferentes perspectivas de três personagens que formam um triângulo amoroso: Song, um realizador veterano, agora professor, Jingu, um realizador mais novo e Oki, uma atraente estudante de cinema.

Realizar o Impossível

AXN, 22h56

Jay (Jonny Weston), apesar dos seus 15 anos, é um talentoso surfista que sonha ser como o seu ídolo Frosty Hesson (Gerard Butler), cujas proezas com as ondas o tornaram numa lenda. E quando Jay consegue convencer o seu herói a ensinar-lhe tudo o que sabe para o fazer sobreviver a uma onda gigante, os dois embarcam numa aventura de coragem e amizade que os transformará irremediavelmente. Com assinatura dos realizadores Curtis Hanson e Michael Apted, um filme biográfico sobre a juventude do surfista americano Jay Moriarity, que morreu por afogamento a 15 de Junho de 2001 (um dia antes de seu 23.º aniversário), ao largo da costa da ilha Lohifushi, nas Maldivas.

DOCUMENTÁRIOS

Filhos do Sol

RTP2, 20h37

Uma série documental de três episódios que investiga os antigos impérios sul-americanos dos incas, astecas e maias, da sua ascensão à sua queda. O primeiro episódio, exibido segunda-feira, focou-se nos incas, império que teve uma emergência meteórica e foi derrubado por um punhado de espanhóis. O episódio de hoje centra-se nos astecas, cuja civilização incluía uma metrópole com um jardim flutuante no planalto mexicano, mas teve um final trágico. O último capítulo é dedicado ao povo maia, feito de inventores, matemáticos e astrónomos. Uma sociedade avançada que desapareceu de repente.

Victoria

TVCine Edition, 17h05

Um documentário realizado por um trio de mulheres — as belgas Sofie Benoot, Liesbeth Ceulaer e Isabelle Tollenaere — que viajam até ao deserto de Mojave para investigar a história de California City, uma cidade arquitectada de raiz nos anos 1960, mas inacabada, que está separada de Los Angeles por uma zona montanhosa. O filme faz-se relatando as experiências de quem vive na cidade, à procura de uma nova vida, animando as suas ruas vazias.

Reino dos Leões

Odisseia, 16h47

São exibidos os três primeiros episódios da primeira temporada de Reino dos Leões, uma série documental sobre os felinos com a vida social mais ebuliente do mundo animal. O primeiro dos três, demonstra como a partilha de território pode afectar dois grupos de leões. No segundo episódio, Ava, uma das fêmeas, tem uma ninhada de crias e é necessário que os machos protejam os novos membros do grupo. A fechar a programação, veremos o impacto da estação das chuvas na sobrevivência de dois jovens leões, Prince e Ziggy.