Séries Sem Fim: Sem ninguém notar, Ridiculousness é uma das maiores séries de TV do mundo

Há um programa que muita gente vê mas que escapa às conversas, porque não há muito a debater sobre ele, e que domina um dos canais mais famosos do mundo há mais de dez anos mas que já não é tão central quanto era na cultura do século XX. Não é uma novela, pode dizer-se que é um “guilty pleasure” mas sobretudo que é um papel de parede ruidoso, granulado e esvaziado de tutano. Chama-se Ridiculousness e a sua menção é hoje sinónimo de MTV. Porque ocupa 30% da grelha do canal em Portugal e nos EUA, em plena pandemia, chegou a preencher 113 horas das 168 horas semanais do canal onde Madonna ou Prince fizeram história.