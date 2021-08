Lotação da peregrinação de Agosto em Fátima sobe para 15 mil fiéis

As celebrações de 13 de Agosto no Santuário de Fátima vão poder contar com 15 mil fiéis, avançou esta segunda-feira o Jornal de Notícias e confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial do santuário. À semelhança do que aconteceu durante o mês de Julho, em que foi possível ocupar a lotação máxima, também a peregrinação dos emigrantes, do mês de Agosto, poderá ter a lotação máxima permitida de 15 mil pessoas. O uso da máscara mantém-se obrigatório assim como continua a ser necessário respeitar os circuitos desenhados no chão.

De acordo com a mesma fonte, as normas articuladas entre a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e a Conferência Episcopal Portuguesa, articuladas em Maio de 2020, já admitam a entrada de 15 mil pessoas no Santuário. “Os únicos dois momentos em que houve um número definido para a presença de peregrinos foram as peregrinações de Outubro de 2020 e a de Maio deste ano porque a DGS entende que essas peregrinações são dois grandes eventos cuja participação deve ser articulada” e, por isso, a lotação ficou reduzida a metade, como explica.

As celebrações de 13 de Maio de 2020 foram canceladas em Fátima devido à pandemia covid-19 e só reabriram em Outubro, com capacidade restrita a seis mil peregrinos. Já em Maio deste ano a lotação máxima passou a ser de 7,5 mil pessoas e em Julho passou a 15 mil, número que se mantém para Agosto.

As restantes celebrações, aliás, podem ter uma lotação máxima de 15 mil fiéis, conforme foi definido pela norma articulada entre as duas entidades, refere ainda a mesma fonte ao PÚBLICO. Sem qualquer limitação, a capacidade do recinto de oração seria de 180 mil pessoas.