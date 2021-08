Covid-19: mais 18 mortes e 1094 casos. R(t) a subir

Incidência desce, mas R(t) aumenta. Número de pessoas internadas também subiu e há actualmente 857 doentes hospitalizados, mais oito do que no último balanço.

Portugal registou no domingo 18 mortes e 1094 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira. No total, desde o início da pandemia já foram reportados 988.061 casos de covid-19 e 17.485 óbitos associados à doença.

O número de pessoas hospitalizadas voltou a subir e há actualmente 857 doentes internados, mais oito do que no último balanço. Quanto às hospitalizações em unidades de cuidados intensivos (UCI) depois de quatro dias a descer em número de internamentos, há agora mais cinco doentes naquelas unidades, num total de 189 pessoas.

Das 18 mortes, 11 foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas no Alentejo e uma no Algarve.

O Norte foi a região do país com mais casos registados (393), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 374, o Algarve com 157, o Centro com 87 e o Alentejo com 21 infecções. Na Região Autónoma da Madeira somaram-se 34 casos e mais 28 nos Açores.

Recuperaram da doença 1275 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 925.842 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

O boletim da DGS dá ainda conta de 44.734 casos activos da doença, menos 199 em relação a sábado. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os indicadores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram também actualizados no boletim desta segunda-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, subiu situa-se nos 0,93 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Na sexta-feira, data em que as autoridades de saúde actualizaram estes valores pela última vez, o R(t) fixava-se em 0,92 em todo o território continental e insular.

Já a incidência desceu e situa-se esta segunda-feira em 336,1 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 341,4 no território continental. Na sexta-feira a incidência era de 362,7 casos em todo o território nacional e 369,2 em Portugal continental.