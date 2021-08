A água do mar no Algarve está mais fria e assim deve continuar

Devido a correntes e a ventos do oeste, a água da costa do Algarve vai manter-se abaixo dos 20 graus, mas espera-se que vá melhorando ao longo do mês de Agosto. Já no próximo fim-de-semana as temperaturas vão ultrapassar os 30 graus.

Quem vai ao Algarve para encontrar águas apetecíveis, com temperaturas convidativas a um mergulho - ainda para mais em Agosto - tem azar: por causa dos ventos e das correntes de Oeste, a água está mais fria do que o habitual.

“No Algarve, durante o mês de Julho e agora em Agosto, o vento está a soprar de Oeste e Noroeste, assim como a ondulação que provem do quadrante oeste, o que faz com que a temperatura da água do mar não suba”, afirma a meteorologista Cristina Simões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). “A temperatura da água do mar ronda, assim, neste momento, os 18 e os 20 graus”.

A água fica mais quente no Algarve quando as ondas, as correntes e o ar vêm do sudoeste da região, do mediterrâneo, algo que não se prevê que aconteça este verão. “Para já não prevemos uma situação de melhoria, de temperatura muito elevada da água do mar, mas a tendência é que vá melhorando ao longo do tempo. Nos próximos dias, a água poderá chegar aos 21 ou 22 graus”. A ondulação será também sempre fraca.

“Estas situações nunca são muito extensas no tempo, nem tão frequentes como a corrente de oeste, mas acontecem”, explica a especialista. Ainda assim, a situação não se deve alterar nas próximas semanas.”Não prevemos que a água do mar na costa do Algarve seja tão quente como a que estamos habituados a esta altura do ano”, defende.

No entanto a previsão do estado do tempo é mais animadora. “Está previsão céu limpo, o vento está fraco, sendo mais intenso na faixa costeira ocidental, em Sagres e no Cabo de São Vicente”.

As temperaturas vão subindo ao longo da semana. “Para Faro estão previstos 27 graus na terça-feira, 28 na quarta, estando sempre a aumentar um ou dois graus por dia, ao longo da semana. Já no sábado prevê-se que estejam 32 ou 33 graus de máxima e por isso vai ser um fim-de-semana com temperaturas acima de 30 graus no Algarve”.