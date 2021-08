Representa a fertilidade em fotografia ou vídeo e ganha 1000 euros

Se te interessas por fotografia ou vídeo, o concurso Fertilid’Art já abriu vagas – e o melhor é que, ao contrário da primeira edição, este ano as candidaturas estão abertas ao público em geral. Existem seis prémios, três em cada uma das áreas, e os vencedores podem ganhar 1000, 500 ou 250 euros. O único requisito é representar a fertilidade.

Qualquer pessoa se pode candidatar, submetendo uma fotografia ou um vídeo, desde que “o trabalho se foque na concepção, fertilização, desafios da infertilidade, processo de gravidez, gestação e estados emocionais associados a todo o processo”, explica, em comunicado, a Associação Portuguesa de Fertilidade, que promove o concurso.

As inscrições podem ser feitas no site do concurso até ao dia 18 de Agosto e os resultados vão ser anunciados em Setembro. O júri vai ser constituído por um membro da Associação Portuguesa de Fertilidade, um representante das instituições de ensino parceiras e um elemento da farmacêutica Merck. O regulamento do concurso pode ser consultado aqui.

Texto editado por Amanda Ribeiro