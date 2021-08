Carlos Castanheira. Treetop Walk em Serralves

No quarto episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, conversa com o arquitecto Carlos Castanheira. “De certa forma, o arquitecto mostra às pessoas o que é que elas têm de ver, o que é que elas têm de sentir... mas também não de uma maneira extremamente autoritária, o arquitecto só mostra aquilo que ele quer e que ele gosta... Isto, claro, dando sempre a possibilidade de as pessoas introduzirem alguma da sua experiência e da sua vivência no próprio espaço.”

À conversa com o arquitecto Carlos Castanheira procuramos explorar a missão da arquitectura e do papel do arquitecto, os processos e as referências de trabalho, através do Treetop Walk em Serralves.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

