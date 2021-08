Câmara de Vila Velha de Ródão apoia esterilização de animais de companhia

A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, vai promover uma campanha de esterilização de animais de companhia, que inclui um apoio de até 100 euros por cada animal esterilizado.

“Esta campanha é aplicável a animais de companhia (cães e gatos) com mais de seis meses e cujos proprietários residam no concelho de Vila Velha de Ródão, visando um apoio de até 100 euros por cada animal esterilizado, incluindo a identificação electrónica, caso o animal não detenha”, refere, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão.

Segundo a autarquia, os munícipes que pretendam obter este apoio, devem apresentar a respectiva candidatura, a partir do dia 10 de Agosto e até ao dia 20, no balcão de atendimento da Câmara de Vila Velha de Ródão ou através do e-mail geral@cm-vvrodao.pt.

Para o efeito, devem preencher um formulário de candidatura que se encontra disponível no site do município ou no balcão de atendimento, apresentar o comprovativo de residência no concelho de Vila Velha de Ródão (declaração emitida pela junta de freguesia), número do cartão de cidadão da pessoa requerente ou bilhete de identidade e número de identificação fiscal.

Devem ainda apresentar o documento comprovativo de identificação electrónica e registo na base de dados do Registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), caso o animal esteja identificado. A campanha vai decorrer entre os meses de Agosto e de Setembro.