O romance de Vladimir Putin e Alina Kabaeva, a “primeira-dama secreta” da Rússia

A relação do Presidente russo com a antiga campeã olímpica de ginástica rítmica é um verdadeiro segredo de Estado. À falta de notícias, sobram os rumores.

Ele: líder do maior país do mundo há mais de 20 anos, portador dos códigos de lançamento de mais de seis mil armas nucleares, alegadamente multimilionário, dono de várias propriedades incluindo um palácio à beira do mar Negro, praticante de judo, karaté e adepto de hóquei no gelo. Tem 68 anos e posa habitualmente para calendários em que faz questão de exibir o seu vigor desportivo.