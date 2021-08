Padre encontrado morto com sinais de violência no Oeste de França

Um padre foi encontrado morto com sinais de violência na localidade francesa de Saint-Laurent-sur-Sèvre, no Oeste de França, e as autoridades investigam uma pessoa que também é suspeita no incêndio na catedral de Nantes há um ano.

A diocese e a gendarmeria locais confirmaram os factos e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, referiu-se ao assunto: “Todo o meu apoio aos católicos do nosso país depois do dramático assassínio de um padre em Vendeia”, afirmou no Twitter. O ministro garantiu que iria visitar o local.

Segundo a Franceinfo, um homem de origem ruandesa entregou-se à polícia em Mortagne-sur-Sèvre. Seria a mesma pessoa que foi acusada de provocar um incêndio na catedral de Nantes em Julho de 2020 e que permanecia em liberdade vigiada desde então.

A líder da União Nacional, Marine Le Pen, deu por adquirido o vínculo entre os dois acontecimentos e lamentou que um imigrante suspeito possa “reincidir” antes de ser expulso do país.

En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de #Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre.



Ce qui se passe dans notre pays est d’une gravité sans précédent : c’est la faillite complète de l’Etat et de @GDarmanin. MLP #Vendée https://t.co/RDYXzEKLKl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 9, 2021

“O que acontece no nosso país é uma de gravidade sem precedentes: é o fracasso completo do Estado”, criticou a líder da extrema-direita no Twitter.

Darmanin respondeu a Le Pen também no Twitter, falando em “indignidade”, porque em vez de oferecer os seus pêsames, preferiu polemizar “sem conhecer os factos”.

Quelle indignité ! Plutôt que de dire sa compassion aux catholiques qui ont accueilli ce meurtrier, madame le Pen polémique sans connaître les faits : cet étranger n’était pas expulsable malgré son arrêté d’expulsion tant que son contrôle judiciaire n’était pas levé. https://t.co/eZh3r4OdJr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

O ministro explicou que não se podia deportar um suspeito, apesar de haver uma ordem pendente para esse efeito, exactamente porque estava sobre controlo judicial até ser julgado pelo incêndio na catedral de Nantes.