Melissa DeRosa, secretária do governador de Nova Iorque, foi acusada de tentar silenciar uma das mulheres que acusam Andrew Cuomo de assédio sexual. Processo de destituição pode ganhar força esta segunda-feira.

O futuro político do governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, complicou-se ainda mais nas últimas horas, com o anúncio da demissão da sua principal conselheira e braço direito, Melissa DeRosa.