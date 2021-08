Apoiantes de Bolsonaro tentam encontrar solução para o provável chumbo do voto em papel

Congresso, poder judicial e membros do Governo negoceiam mudanças no processo eleitoral em caso da emenda constitucional que o Presidente tanto quer não passar na Câmara dos Deputados na terça-feira.

Líderes do Congresso brasileiro, membros do Governo e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tentam articular estratégias para reduzir a tensão entre os poderes, preparando-se para o previsto chumbo à proposta de emenda à Constituição para substituir as urnas electrónicas pelo voto impresso que amanhã é discutida pelos deputados federais.