Covid-19: apelo das celebridades à vacinação não tem impacto, dizem especialistas

Apelos dos famosos podem ser ineficazes, alertam os especialistas, defendendo que os agentes com mais influência são sempre as pessoas mais próximas, ou seja, a família e os amigos.

A actriz conhecida pelo papel de Rachel na aclamada e revisitada série televisiva Friends, Jennifer Aniston declarou no final da semana que cortou relações com os amigos que se recusam a ser vacinados contra a covid-19. Na entrevista que deu à InStyle acrescentou que as pessoas têm a “obrigação moral e profissional de informar” os outros sobre o seu estado de vacinação.